Выбор детских кружков в Нижнем Тагиле очень велик: есть даже секция по выбору секции

Сотрудники Tagilcity.ru подвели результаты опроса «В какой кружок ходит Ваш ребенок?». Оказалось, что одними из самых популярных секций в Нижнем Тагиле является творческие. У 15% опрошенных ребенок танцует, у 11% - занимается музыкой и пением, у 8% - рисует и лепит поделки, у 3% - посещает театральный кружок.

Что касается спортивных секций и кружков, то корреспондент Tagilcity.ru подробно описала популярность и стоимость таких занятий в одном из материалов. По результатам опроса, спортивные занятия не так популярны среди юных тагильчан, как творческие. Но все же многие родители решают, что заниматься физическим развитием своего ребенка, несомненно, нужно. Таким образом, боксом и восточными единоборствами увлекаются дети 9% респондентов. Плавание также популярно среди тагильчан, и его выбрали в качестве занятия ребенка еще 9% опрошенных. Гимнастикой и фигурным катанием занимаются 7% детей участников опроса. Далее идет футбол (6%), волейбол, баскетбол (5%), хоккей (5%), а также легкая атлетика и лыжи (2%).

Самое интересное, что больше всего опрошенных проголосовало за графу «Другое». Это значит, что занятия наших детей очень разнообразны и не подлежат краткому перечислению. С этим согласна старший методист Дворца имени Окунева Тамара Алеексеева. Она говорит, что в их Дворце занимаются 34 коллектива художественной самодеятельности. Есть и вокальное направление, и цирковое, и хореографическое. При этом в учреждении почти к каждому направлению относится несколько коллективов. Например, одной только хореографией занимаются дети из коллектива народного танца, эстрадного направления и балета.

Когда происходит набор в коллективы, то мест хватает не всем. А что поделать - мы всем говорим, что кружки не резиновые. Предлагаем ребенку альтернативу в виде другого направления творчества. Если родители хотят отдать своего малыша в секцию, но не знают в какую, то мы предлагаем ребенку походить на занятия группы «Первые шаги». Здесь дети пробуют себя в разных сферах и начинаниях. С ними проводятся занятия по хореографии, изобразительному искусству, вокалу. Малыш даже может попробовать себя в актерском мастерстве. Потом, когда ребенок уже определяется, что из предложенного ему интересно и к чему у него есть способности, он уходит в специализированный кружок поясняет Тамара Алеексеева.

Еще большее разнообразие секций для детей предлагает ГДДЮТ, в народе Дворец творчества юных. Там есть даже настолько необычные кружки, как театр моды «Готика», где ребята занимаются пошивом одежды. Отвечать на вопрос: «Какая секция наиболее популярна?» здесь отказываются, говорят, что все пользуются большим спросом.

У нас во Дворце работает много педагогов, каждый из них развивает свое направление деятельности. Поэтому у нас целое множество движений, кружков и объединений на любой вкус, начиная от экологических и заканчивая театральными. При этом мы преследуем не только досуговую, но развивающую функцию секции. Дети у нас не только веселятся, но и развиваются, узнают много нового. Для самых маленьких ребят у нас работает студия «Теремок». Те малыши, кто посещают эту студию, знают больше и развиваются быстрее своих сверстников, сидящих дома и смотрящих телевизор отмечает педагог-организатор ГДДЮТ Светлана Гришанова.