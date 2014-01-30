Британцы выпустят конкурента Lamborghini Huracan
Британская компания Arash Cars планирует 28 февраля рассекретить новую модель — суперкар, который, как ожидается, составит конкуренцию Ferrari 458 Italia, Lamborghini Huracan и McLaren MP4-12C.
На данный момент никакой информации о новинке нет. Производитель распространил лишь два тизера — часть карбонового обода рулевого колеса и силуэт модели с датой дебюта. Также можно предположить, что суперкар, как и предыдущие автомобили Arash Cars, будет среднемоторным и заднеприводным.
В 2010 компания начала выпуск модели AF-10. Она оснащалась 550-сильной пятилитровой «восьмеркой» концерна General Motors и шестиступенчатой механической коробки передач Graziano. С нуля до «сотни» такой автомобиль ускорялся за 3,4 секунды. Максимальная скорость — 328 километров в час. Также предлагались модификации мощностью 850 и 1200 сил. Последняя из них оценивалась в 1,6 миллиона евро.
В 2012-м дебютировал гоночный вариант Arash AF-10 LM. Он комплектовался двухлитровой твин-турбо «шестеркой» мощностью 600 сил. Первые сто километров в час автомобиль набирал за 3,3 секунды. Компания построила только один экземпляр этой машины.