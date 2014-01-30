Для некоторых тагильчан наступила «Сладкая зима»! Победители фотоконкурса на TagilCity.ru (ФОТО)

Напомним, что фотоконкурс проходил в сотрудничестве с «вкусным» спонсором – кондитерским домом «Маруся». Главным условием участия являлось опубликованное фото, наполненное счастьем, довольством, радостью и наслаждением. С полной уверенностью можем сказать, что наши победители попали в точку, ведь и жюри, и пользователи выбрали именно их!

Напомним и о призах. Первому месту полагается сертификат на большой авторский торт, второму - 1 кг настоящего бельгийского шоколада. Кроме того, были предусмотрены номинации: «Самое тагильское фото», «Самое-самое фото» и «Самое няшное фото».

Итак, самые-самые победители – Елена (1 место) и Кристина (2 место). За заслуженными подарками к нам в редакцию TagilCity.ru пришли мужья наших участниц, в то время как девушки в такой мороз сидят дома с младшим поколением.

Уже не первый раз участвуем в конкурсе. Этот – супруга увидела, и мы решили попробовать… Получилось! Сыночка на фото зовут Сергей, ему два годика. Приз его точно порадует, ведь шоколад он, конечно, ест рассказывает муж Кристины.

А муж Елены, победительницы, рассказал нам следующее:

Приехали отдыхать в сад, решили пойти пофотографироваться. Так сказать фотосессию устроить! В это время к нам привязалась собачка, охотничья, она живет там в саду. Вот и получилось сделать хороший снимок. Нашему сыну Дмитрию, кстати, скоро будет год, уже весной. Вот и задействуем сертификат.

На фото слева направо: Кристина (второе место) и Елена (первое место)

Настоящие тагильчане, на кого пал выбор спонсора в одноименной номинации («Самое тагильское фото»), – Роман и Наталья. Жизнерадостная и веселая, пара поделилась своими мыслями:

Конечно, любим сладкое, тортики всякие. Про кондитерскую «Маруся» слышим в первый раз, теперь благодаря вам будем у них что-нибудь да приобретать! О фото: мы гуляли в парке Бондина, смотрим, а там детки с воспитателем идут, счастливые, за ручку. Мы подумали, «а давай пристроимся», с нами как раз был фотограф, вот мы и прогуливались до удачного кадра.

«Самое тагильское фото» - Роман и Наталья

Победительница в номинации «Самое-самое фото» - Нелли. Девушка-красавица, которая просто любит сладкое. Приз за «Самое няшное фото» получила Татьяна. Кроме того, мы выяснили, что героиня этой новогодней фотографии очень любит сладкое, можно сказать, всё, особенно шоколад.

Слева направо: «Самое няшное фото» (Татьяна) и Нелли («Самое-самое фото»)

Городской портал TagilCity.ru поздравляет победителей с замечательными призами от кондитерского дома «Маруся». Мы уверены, что все уже хотят как можно быстрее забрать свои сладости. Вкусной вам зимы!