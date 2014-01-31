Электрический Renault Fluence сняли с конвейера
Компания Renault сняла с конвейера электрокар Fluence Z.E., который собирался на предприятии в турецкой Бурсе.
Об этом сообщает сайт Gas2.
По информации портала, производство модели было прекращено из-за банкротства израильского партнера «Рено» – компании Project Better Place. В сотрудничестве с ней разрабатывались модификации электрокара со сменными аккумуляторами, а также проводились различные потребительские акции (например, машины передавались на несколько месяцев потенциальным покупателям для испытаний в «реальной жизни»). Помимо этого, на решение повлияли и низкие продажи. Седан Fluence Z.E., представленный в 2010 году, разошелся тиражом в 3500 машин.
Renault Fluence Z.E. оснащается электромотором мощностью 96 лошадиных сил и литий-ионными аккумуляторами, которые обеспечивают автомобилю запас хода в 160 километров. Зарядка батарей от обычной домашней розетки занимает около шести-восьми часов. При подзарядке на специальных электрозаправках это время уменьшится до 30 минут.
В линейке «Рено» есть еще несколько электрокаров, включая компакт-кар Twizy (доступен с 5- и 17-сильными моторами), фургон Kangoo Z.E. и пятидверный хэтчбек Zoe.