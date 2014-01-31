Электрический Renault Fluence сняли с конвейера

По информации портала, производство модели было прекращено из-за банкротства израильского партнера «Рено» – компании Project Better Place. В сотрудничестве с ней разрабатывались модификации электрокара со сменными аккумуляторами, а также проводились различные потребительские акции (например, машины передавались на несколько месяцев потенциальным покупателям для испытаний в «реальной жизни»). Помимо этого, на решение повлияли и низкие продажи. Седан Fluence Z.E., представленный в 2010 году, разошелся тиражом в 3500 машин.