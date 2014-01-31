Ferrari 250 Testa Rossa продана за 40 миллионов долларов
31 января 2014, 03:59ОбществоРОман БОТов
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Одна из самых дорогих автомобильных покупок на днях совершилась в Великобритании, где неизвестному покупателю была продана Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года. Проданный экземпляр не раз побеждал в гонке Ле-Мана, а за его рулём сидели такие звёзды автоспорта как Фил Хилл и Питер Коллинс. Как сообщается, автомобиль находится в заводском состоянии, под капотом установлен трёхлитровый V12 мощностью 300 лошадиных сил.
Сумма покупки составила 40 миллионов долларов. Для Великобритании это абсолютный рекорд, но в остальном мире случались сделки и подороже: например, в прошлом году некто приобрёл Ferrari 250 GTO 1963 года за 52 миллиона долларов.
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