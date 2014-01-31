Honda сделает виртуальное купе реальным
31 января 2014, 04:05ОбществоРОман БОТов
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На моторшоу в Чикаго, которое откроется в начале февраля, компания Honda представит спорткупе Civic Si, созданную в стилистике аналогичного виртуального автомобиля для гоночного симулятора Forza Motorsport 5. Машина была построена в рамках специального конкурса, проведенного японским производителем и разработчиками игры.
Конкурс на лучшую дизайнерскую концепцию двухдверки, в котором приняло участие более 170 проектов, был объявлен несколько месяцев назад. Победителя определили путем голосования. Им оказалась Тиффани Лейбец, которая выбрала для кузова автомобиля сочетание черного и красного цветов.
«Протестировать» машину можно будет на стенде «Хонды», на котором установят несколько игровых приставок Xbox One.
Ранее японская компания разработала виртуальный спортивный автомобиль для другого популярного гоночного симулятора – Gran Turismo 6. Кроме того, для этой игры свои машины создали Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Lexus, а также Peugeot, Aston Martin и кузовное ателье Bertone.
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