Honda сделает виртуальное купе реальным

Конкурс на лучшую дизайнерскую концепцию двухдверки, в котором приняло участие более 170 проектов, был объявлен несколько месяцев назад. Победителя определили путем голосования. Им оказалась Тиффани Лейбец, которая выбрала для кузова автомобиля сочетание черного и красного цветов.

«Протестировать» машину можно будет на стенде «Хонды», на котором установят несколько игровых приставок Xbox One.