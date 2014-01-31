Mercedes-Benz представили V-Class
31 января 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
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Восьмиместный Mercedes V-Class начнёт продаваться в марте следующего года. В модельном ряду компании он придёт на смену Viano, который в своё время заменил линейку V-class, представленную ещё в 1996 году. Новую модель будут собирать на производственных мощностях в Испании.
Дизайн экстерьера и интерьера выдержан в текущем корпоративном стиле: так, например, рулевое колесо новинка позаимствовала у последнего C-Class.
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