`Приоры` начали собирать на новом конвейере
«АвтоВАЗ» возобновил производство модели Lada Priora, перенеся ее выпуск на новую модернизированную линию. В начале февраля темпы производства составят около 25 автомобилей в час, а впоследствии с конвейера будет ежечасно сходить до 60 машин.
В ходе модернизации сборочной линии была осуществлена замена подвесок, полов и освещения. Кроме того, изменились маршруты главного и вспомогательных конвейеров, а также была введена в строй линия перегрузки кузовов с окрасочных подвесок на сборочные. Кроме того, оптимизировалось расположение рабочих мест и улучшилось электроснабжение. По словам представителей Волжского автозавода, «все это должно положительно сказаться на качестве автомобилей».
В дальнейшем на этой линии можно будет собирать не только «Приоры», но и будущие модели «Лады» на новой универсальной платформе, а также машины на французском шасси B0.
Помимо «Приоры», на предприятии «АвтоВАЗа» в Тольятти производятся универсалы Lada Largus, седаны Nissan Almera и Lada Granta, внедорожники Lada 4x4, а также автомобили семейства Lada Kalina. Кроме того, Волжский автозавод готовится к запуску производства моделей Renault – Logan и Sandero, а также машин марки Datsun.