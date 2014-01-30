`Приоры` начали собирать на новом конвейере

В ходе модернизации сборочной линии была осуществлена замена подвесок, полов и освещения. Кроме того, изменились маршруты главного и вспомогательных конвейеров, а также была введена в строй линия перегрузки кузовов с окрасочных подвесок на сборочные. Кроме того, оптимизировалось расположение рабочих мест и улучшилось электроснабжение. По словам представителей Волжского автозавода, «все это должно положительно сказаться на качестве автомобилей».

В дальнейшем на этой линии можно будет собирать не только «Приоры», но и будущие модели «Лады» на новой универсальной платформе, а также машины на французском шасси B0.