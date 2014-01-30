Расскажи о своей любви всему городу и выиграй приз!

Для участия необходимо с 29 января по 13 февраля сфотографироваться с карточками-улыбками или с сердечками с логотипом МОТИВ в офисах компании МОТИВ. Сделать фото с забавными табличками и сердечками также можно в барах «Яппи» и «Чивас лайв», а также в цветочных магазинах «Цветочница» и «Флоранс».

Загружай до 13 февраля сделанное фото в группу «Яппи» или «Чивас лайв» ВКонтакте с хэштегом #любовь и своим продолжением фразы «Я люблю...».

Авторы, чьи фото наберут наибольшее количество лайков, получат отличные подарки, которые только укрепят любовь. Главный приз - романтический вечер на двоих 14 февраля в дайнер-баре «Яппи» или «Чивас лайв». Оператор связи МОТИВ вручит победителям сертификаты на обслуживание в сети. Вы сможете поздравить любимого человека с 14 февраля и каждый день говорить еще больше приятных слов и писать любовные SMS-ки без ущерба для кошелька!

Один из победителей также получит шикарный цветочно-конфетный букет от магазинов «Цветочница» и «Флоранс».