Растения-хищники в Нижнем Тагиле

Плотоядные растения, растения-хищники – удивительная загадка природы, разгадать которую Вам поможет настоящий укротитель таких растений, известный московский коллекционер Сергей Куницын, специально приехавший в наш город всего на несколько дней!

На выставке Вы сможете рассмотреть различные виды растений-хищников, послушать увлекательный рассказ специалиста о них и даже приобрести себе собственное домашнее плотоядное растение.

Не упустите возможность познакомиться с интригующим миром этих таинственных живых существ!

Сама выставка тропических бабочек продлена до 16 февраля. Успейте насладиться волшебным миром тропиков, не выезжая из города!

Розыгрыш бесплатных билетов на выставку живых бабочек! Просто сделайте перепост этой новости и выиграйте билеты на выставку! Для участия в розыгрыше необходимо сделать перепост новости со страницы Тагилсити на свою. Билеты будут разыграны случайным образом среди всех сделавших перепост.

Телефон: 25-26-47, 89126986917

Стоимость: в будние дни - 100 р. для детей, 140 р. для взрослых; в выходные дни – 130 р. для детей и 180 р. для взрослых.