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С 3 февраля электрички от Нижнего Тагила до Екатеринбурга будут доезжать быстрее
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С 3 февраля электрички от Нижнего Тагила до Екатеринбурга будут доезжать быстрее

30 января 2014, 09:05ОбществоЕвгения
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