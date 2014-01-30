С 3 февраля электрички от Нижнего Тагила до Екатеринбурга будут доезжать быстрее

К примеру, сократится время в пути у экспресс-электрички, курсирующей между Нижним Тагилом и Екатеринбургом. Она будет доезжать до пункта назначения за 2 часа.

Сократится время в пути без изменения режима стоянок у следующих пригородных поездов:

За счет сокращения невостребованных в зимний период стоянок на «дачных» остановочных пунктах, сократится время нахождения в пути у ряда пригородных поездов.

Изменится расписание пригородного поезда № 6455 сообщением Екатеринбург–Пассажирский — Нижний Тагил. Отменяются остановки на станциях и о.п.: о.п. 472 км, о.п. Таволги, о.п. 392 км, Анатольская (обп), о.п. совхоз Леневский, о.п. Шайтанка, о.п. Садоводы. Время отправления поезда в 11:53, прибытие в 14:52.

Изменится расписание пригородного поезда №6459 сообщением Екатеринбург–Пассажирский - Нижний Тагил отменяются остановки на станциях и о.п.: Екатеринбург-Сорт., о.п. Огородная, о.п. 479 км, о.п. 472 км, Нейва, Шурала, о.п. 419 км, Быньговский (обп), о.п. Таволги, оп 392 км, Анатольская (обп), о.п. совхоз Леневский, о.п. Шайтанка, Монзино, о.п. Садоводы, Старатель. Время отправления поезда в 17:22, прибытие в 20:12.

Изменится расписание пригородного поезда № 6454 сообщением Нижний Тагил - Екатеринбург–Пассажирский отменяются остановки на станциях и о.п.: о.п. Огородная, о.п. обп Сагра, о.п. 472 км, Нейва, Шурала, о.п. 419 км, Быньговский (обп), Анатольская (обп), о.п. совхоз Леневский, о.п. Шайтанка, а также не вводятся (согласно расписания) Монзино, о.п. Садоводы, о.п. Таволги, о.п. 392 км. Время отправления поезда в 3:48, прибытие в 6:44.

Время указано московское. Изменения в расписании пригородных поездов можно найти на сайте www.svrpk.ru, дополнительную информацию можно получить в Едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по бесплатному номеру 8-800-775-00-00.