Сергей Носов наградил лучших благотворителей 2013 года (ФОТО)

По итогам 2013 года звания «Лучший благотворитель года» удостоены 11 предприятий, учреждений культуры и средств массовой информации. Так, в номинации «Предприятия промышленности» в категории предприятий с численностью работающих свыше тысячи человек было отмечено открытое акционерное общество «ЕВРАЗ НТМК», менее тысячи человек - федеральное казенное предприятие «Нижнетагильский институт испытания металлов».

Кроме того, на торжественном приеме дипломы Администрации города за активное участие в развитии благотворительной деятельности получили представители 37 предприятий и организаций. Специальным призом – кубком «Не словами, а делами!» - награждено ОАО «НПК «Уралвагонзавод», а звание «Лучший благотворитель города Нижний Тагил» присуждено коллективу ЗАО «Тагилэнергосети».

Сергей Носов поблагодарил лучших меценатов и отметил, что совместные усилия Администрации Нижнего Тагила и благотворителей города по продвижению проектов социальной значимости дают ощутимые результаты и что это сотрудничество будет продолжено.

Фотографии с сайта УВЗ

Кстати, звания «Лучший благотворитель года» удостоены в различных номинациях и другие организации и учреждения Нижнего Тагила. Среди предприятий энергетики отмечено ЗАО «Тагилэнергосети», среди предприятий строительства - ЗАО «Стройкомплекс», среди предприятий питания - ООО «Общепит». В торговле отмечено ООО «Антолл», в номинации «Банки» лучшим благотворителем названо ОАО «Уральский транспортный банк». Филиал ФКП «Российская государственная цирковая компания «Нижне-Тагильский государственный цирк» назван первым в номинации «Учреждения культуры». Среди предприятий малого и среднего бизнеса наибольший вклад в благотворительную деятельность внесли представители ОАО «Промко», а ЗАО «Нижнетагильская телекомпания «Телекон» отмечено как «Лучший благотворитель года» среди средств массовой информации. Среди общественных фондов и организаций это звание получил благотворительный фонд «Ковчег».

Награждать лучших меценатов в Нижнем Тагиле начали с 2009 года. При определении «Лучшего благотворителя года» учитывались социальная поддержка граждан, участие в развитии социальной сферы города, реализации муниципальных программ и улучшении материального положения малообеспеченных граждан, пожилых людей, детей, инвалидов и лиц, которые нуждаются в помощи.