Сергей Носов принял участие в открытии многофункционального центра в Ленинском районе

Новый МФЦ соответствует всем правилам организации деятельности МФЦ: удлинённый рабочий день, прием заявителей в один из выходных дней, обеспечение доступа инвалидов, комфортные зоны ожидания, электронная очередь и многое другое. Центр готов принимать более 800 человек в день, чтобы оказывать им 80 государственных услуг.

Ленинский филиал МФЦ - второй филиал учреждения, открытый в Нижнем Тагиле. Напомним, открытие первого филиала на 22 окна в Дзержинском районе состоялось 30 декабря 2013 г. Удаленные окна МФЦ по адресу: ул. Газетная, 45, с сегодняшнего дня прекращают работу. Полностью обеспечить население услугами, предоставляемыми по принципу «одного окна», станет возможным после открытия МФЦ в Тагилстроевском районе города. Запуск этого центра состоится в середине 2014 года.

Директор Многофункционального центра Игорь Бабкин, принявший вместе с Главой города Нижний Тагил Сергеем Носовым участие в церемонии открытия, поздравил коллектив МФЦ со значимым событием и пожелал успешной работы.

Наша задача в том, чтобы стать полезными гражданам, компаниям в тех сферах жизни, где необходимы госуслуги. Для этого нужно вводить общественно значимые услуги, улучшать компетенции наших универсальных операторов сказал глава учреждения.

Из нескольких десятков государственных услуг самыми популярными являются: оформление российского и заграничного паспортов, кадастровый учет недвижимого имущества, регистрация прав на объекты недвижимости, предоставление сведений о зарегистрированных правах, выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРП, выдача разрешений на перевозки такси, социальная поддержка. В ближайшее время планируется оказывать в МФЦ государственную услугу по получению материнского капитала.