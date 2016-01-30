Прокуратура Нижнего Тагила помогла студентам педагогического института получить стипендию за два месяца

Проверка показала, что 62 студента действительно не получили стипендию за указанные месяцы. Всего руководство института «задолжало» студентам 570 тысяч рублей. Так как это является нарушением законодательства об образовании, были привлечены к ответственности директор НТГСПИ Лидия Егорова и главный бухгалтер Алла Ступина. Их привлекли к административной ответственности. Кроме того, директор затянула срок предоставления запрашиваемой прокуратурой информации, за что была оштрафована на 2 тысячи рублей.