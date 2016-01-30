Прокуратура Нижнего Тагила помогла студентам педагогического института получить стипендию за два месяца
30 января 2016, 12:55ОбществоДенис Таратонов
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Студенты Нижнетагильского социально-педагогического института написали коллективное обращение в прокуратуру Тагилстроевского района Нижнего Тагила с просьбой разобраться, почему им не выплатили стипендию за ноябрь и декабрь 2015 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Проверка показала, что 62 студента действительно не получили стипендию за указанные месяцы. Всего руководство института «задолжало» студентам 570 тысяч рублей. Так как это является нарушением законодательства об образовании, были привлечены к ответственности директор НТГСПИ Лидия Егорова и главный бухгалтер Алла Ступина. Их привлекли к административной ответственности. Кроме того, директор затянула срок предоставления запрашиваемой прокуратурой информации, за что была оштрафована на 2 тысячи рублей.
В настоящий момент, благодаря вмешательству прокуратуры, стипендия была выплачена всем студентам.
Напомним, что в 2014 году тагильскому вузу исполнилось 75 лет.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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