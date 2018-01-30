Бомж из Нижнего Тагила «заминировал» больницу в Екатеринбурге

О том, что в здании больницы в Екатеринбурге заложена бомба, стало известно после анонимного звонка. Утром 29 января из нее были эвакуированы 500 человек.

Днем 30 января был задержан подозреваемый, которым оказался 62-летний бездомный неработающий мужчина. Как оказалось, в ноябре 2017 года задержанный уже был осужден за подобное деяние: тогда он «заминировал» больницу в Нижнем Тагиле. Нарушителю удалось отделаться штрафом в 10 000 рублей.

На этот раз бродяга признался в совершенном преступлении и рассказал полицейским, что приехал в столицу Урала перед Новым годом. Он ночевал на улицах и, чтобы получить ночлег, регулярно вызывал скорую помощь. Однако после выписки он снова оказывался на улице.

29 января мужчину в очередной раз собирались выписывать из медучреждения. По словам нарушителя, он хотел отсрочить выписку, позвонил по телефону и сообщил о якобы заложенной бомбе. Теперь мужчине грозит наказание до 5 лет тюрьмы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, сообщает «ОТВ».