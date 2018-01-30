Двое тагильчан организовали грабёж автосалона УАЗ на 700 000 рублей

Фигурантами дела стали 52-летний и 24-летний местные жители. В ходе расследования выяснилось, что один из подельников договорился со своей сожительницей, работающей в салоне охранником, о том, что он заменит её на посту в одну из смен.

В дальнейшем мужчина, вышедший на рабочую смену, обеспечил своим подельниками доступ в автосалон. Они сымитировали нападение на охранника, связав его скотчем, и совершили грабеж.

Было похищено 7 запасных колёс с новых УАЗов. Чужое имущество они погрузили в свой автомобиль, тоже УАЗ, и скрылись. Общий ущерб составил почти 700 тысяч рублей.

Организаторам грабежа грозит до 6-ти лет лишения свободы. Материалы дела были переданы в суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленинского района Нижнего Тагила.