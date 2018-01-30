Клиенты обвинили директора школы моделей в Нижнем Тагиле в обмане

По словам тагильчан, Храмкина за 3 500 рублей в месяц обещала им занятия у психолога, по этикету, танцам, дефиле, а также фотопозирование и стретчинг. По факту им предоставили только услуги психолога и танцы.

Занятия проводятся в школе танцев в доме №1 по улице Носова. По словам одной из клиенток Лии, встречи проходят нерегулярно. При этом, школа частная организация регулярно меняет названия. В интернете есть закрытая страничка одной из школ Храмкиной. Теперь вся информация опубликована по другому адресу.

После жалоб клиентов в соцсетях их, как правило, заносят в «черный список» и критикуют.

Она всех в черный список добавляет, а перед этим обольет дерь..м ни за что! Педагоги и фотографы уходили от нее, потому что она не хотела им платить деньги за проделанную работу пишет Юлия.

Апофеозом конфликта двух сторон стало собрание в конце прошлого года, когда школа моделей потеряла сразу полтора десятка клиентов. Об этом говорят недовольные родители.

В декабре месяце, после общего собрания, на котором некоторыми родителями было высказано недовольство ее работой, она (Храмкина – прим.ред.) предложила нам поехать на бесплатный показ в Москву. Мы согласились. Но незадолго до самого события Храмкина его отменила без объективных причин. В то же время разразился новый скандал … Храмкина брала деньги за показы, но организаторам показа их не переводила пишут клиенты.

Сама Храмкина приводит свою точку зрения по поводу собрания. По ее словам, тогда частное учреждение покинули неплатежеспособные клиенты, а также обиженные по каким-то причинам родители.

Помимо прочего, клиенты недовольны отменой занятий для их детей без предварительного предупреждения. Так, в сентябре этого года, одна из клиенток центра поинтересовалась у Дарины, почему не было занятий. В ответ последовали объяснения, суть которых сводится к болезни преподавателя танцев.

Илья (преподаватель – прим.ред.) объяснил мне, что собирался приехать. Уснул с температурой, что свойственно людям в таком состоянии и проснулся от моего звонка. По состоянию никакой. Думаю, это лучше, чем он приехал бы, что в его духе. И перезаражал бы всех детей отвечает Храмкина.

Далее в разговоре клиентка уточняет, что за 3 500 рублей за месяц было проведено два занятия с участием ее дочери и сделано одно фото.

В ответ Дарина Храмкина советует женщине перечитать условия контракта, а также заявляет, что все неустойки со стороны клиента будут решаться в официальном порядке. О каких неустойках идет речь, в диалоге так и не было озвучено.

Ни занятий, ни знаний, ни одного фото нормального качества со съемок за 3 месяца посещения. Общая сумма переводов за этот период только ей - около 90 000 рублей. Храмкина осталась должна нам 18 500. Отдавать не собирается. Я также подала заявление в полицию. Кто еще пострадал от ее действий, присоединяйтесь, нас уже очень много пишет Лия Измайлова.

Одна из клиенток школы моделей Храмкиной Ольга Устинова уже написала заявление в отдел полиции Нижнего Тагила №18 и готовит документы для подачи иска в суд.

Последней каплей стал наш конфликт, когда за показы было заплачено 40 000 рублей, но так ничего и не получено. И по стандартной схеме, выработанной Д.В, (Храмкиной – прим.ред.), облиты грязью. Мной был спровоцирован вынос переписки с Д.В. в группу, где общались все родители. По факту собрания больше 15 человек перестали посещать это, как не называла бы она сейчас, заведение! -- пишет Ольга Устинова.

В пресс-службе полиции Нижнего Тагила подтвердили факт подачи заявления, по которому в настоящее время проводится проверка. На этой неделе заявление в полицию намерена подать еще одна клиентка школы моделей.

Отметим, что недовольные родители неоднократно пытались лично встретиться с Дариной Храмкиной, однако та всякий раз переносила встречи. «У меня не получится приехать сейчас», «Могу завтра в 16 часов», «Я еще на встрече. Отпишусь. Можно дома у меня встретиться», «Неудобно говорить при маме», - вот некоторые из сообщений, которые директор продюсерского центра скидывала клиентам в ответ на просьбы о встрече.

Назначенную с корреспондентом редакции встречу Храмкина также отменила по уважительной причине, однако позже согласилась поговорить по телефону.

По словам Дарины, школы моделей как таковой вообще не существует. Договор между физлицами на оказание консультационных услуг подписывался с продюсерским центром ее имени.

В документе прописано, что я предоставляю им возможность посещать консультации. Никаких услуг, только консультации и одну фотосъемку в месяц. По сути, я посредник говорит Храмкина.

Отметим, что в договоре речь идет не только о продюсерском центре, но и школе моделей, которой якобы не существует. Клиент в договоре именуется Моделью, которую школа обязуется обеспечивать работой в сфере рекламы, кино и шоу-бизнеса.

Руководитель центра утверждает, что по сути работала себе в убыток. Договор подписывался на 12 академических часов консультаций в месяц и одну фотосъемку. На самом деле клиентам предоставляли 50 часов консультаций и 4 фотосъемки.

Меня ругают, но никто не говорит, что оплачиваю участие инвалидов в конкурсах, что вложила 200 тысяч рублей в один из конкурсов. Из того, что они платят, стоимость одного часа выходит 60 рублей, таких цен нет нигде. Оставшиеся деньги уходят из моей семьи! -- говорит Дарина.

Ситуацию с потоком негатива в свой адрес руководитель продюсерского центра связывает с происками конкурентов. По ее словам, вместе с коллегой она собиралась запустить масштабный проект в модельном бизнесе. Но потом напарница решила сделать это самостоятельно.

Она позвонила всем моим партнерам, но те ее послали, так как работают со мной. Это человека зацепило и понеслось рассказывает Дарина.

Теперь конкуренты ведут набор в новое модельное агентство и агитируют подопечных Дарины перейти к ним.

У меня полно свидетелей, что они лгут. Группа лиц решили открыть свою школу моделей, поэтому на меня грязь льют утверждает руководитель центра.

Фото: архив Дарины Храмкиной, 30 января, 2018 г.

Те, кто обратился в нашу редакцию с жалобами, говорят, что женщина излагает неправду.

Храмкина опять все вывернула и осталась как бы ни при чем говорит одна из бывших клиенток центра, которая теперь намерена любыми законными способами вернуть потраченные деньги.