ЛГБТ-активисты Екатеринбурга выступили за ликвидацию «парковки для геев» на Уктусе

Сотрудники ресурсного центра ЛГБТИ из Екатеринбурга обнаружили на стоянке рядом с горнолыжным комплексом на Уктусе табличку с надписью, которая, по их мнению, является проявлением дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

На табличке изображена Кончита Вурст и имеется надпись «Стоянка для лиц с нетрадиционной ориентацией». Указатель появился на месте несанкционированной парковки, где водители оставляют свои автомобили, что мешает местным жителям.

ЛГБТ-активисты заявили, что планируют обратиться в прокуратуру, чтобы привлечь авторов надписи к ответственности. Руководство горнолыжного комплекса, в собственности которого находится парковка, отрицает свою причастность к появлению надписи, сообщает «Вечерний Екатеринбург».