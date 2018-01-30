ЛГБТ-активисты Екатеринбурга выступили за ликвидацию «парковки для геев» на Уктусе
30 января, 06:35Общество
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ЛГБТ-активистов из Екатеринбурга возмутила надпись «Стоянка для лиц с нетрадиционной ориентацией», которая появилась на Уктусе рядом с горнолыжным комплексом.
Сюжеты: Екатеринбург
Сотрудники ресурсного центра ЛГБТИ из Екатеринбурга обнаружили на стоянке рядом с горнолыжным комплексом на Уктусе табличку с надписью, которая, по их мнению, является проявлением дискриминации по признаку сексуальной ориентации.
На табличке изображена Кончита Вурст и имеется надпись «Стоянка для лиц с нетрадиционной ориентацией». Указатель появился на месте несанкционированной парковки, где водители оставляют свои автомобили, что мешает местным жителям.
ЛГБТ-активисты заявили, что планируют обратиться в прокуратуру, чтобы привлечь авторов надписи к ответственности. Руководство горнолыжного комплекса, в собственности которого находится парковка, отрицает свою причастность к появлению надписи, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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