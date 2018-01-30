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Опека решила вернуть брошенного ночью в Нижнем Тагиле 3-летнего ребенка в семью
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Опека решила вернуть брошенного ночью в Нижнем Тагиле 3-летнего ребенка в семью

30 января, 16:30ОбществоИрина Анисимова
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