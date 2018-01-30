Опека решила вернуть брошенного ночью в Нижнем Тагиле 3-летнего ребенка в семью

Напомним, 3-летний ребенок был оставлен один ночью в квартире. Экипаж патрульно-постовой службы обнаружил малыша, прибыв на вызов по поводу шума в квартире на Пархоменко, 30. Мальчик был помещен в детскую больницу и пребывал там до вынесения решения органов опеки. В отношении матери составлен протокол об административном нарушении. Дело семьи было рассмотрено на районной комиссии по делам несовершеннолетних.

В отделении по делам несовершеннолетних Нижнего Тагила сообщили, что семья поставлена на учет в ПДН отдела полиции №17.

Родители заслушаны на заседании комиссии по делам несовершеннолетних в Дзержинском районе. В ПДН 17-го отдела семья поставлен на учет сообщили в ПДН Нижнего Тагила.

Также от начальника отделения ПДН стало известно, что мать ребенка ожидает штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По данному факту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. На мать составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей рассказала начальник отделения Татьяна Пинаева.

Как сообщила Татьяна Пинаева, на сегодняшний день ребенок вернулся из больницы в семью. Таковым было решение органов опеки.

Ребенка вернули в семью. Изъятием и возвращением детей в семью занимаются органы опеки и попечительства. Это решение органов опеки, о возвращении ребенка в семью предоставили информацию в ПДН.