Житель Нижнего Тагила полтора года добивается присвоения гражданства покойной жене

Житель Нижнего Тагила Альберт Сафронов жил в гражданском браке с уроженкой Курганской области Натальей Мурзиной. В августе 2016 года в семье появился сын Иван. Однако спустя всего пять дней после родов Наталья умерла. В справке о смерти в качестве причины указан диагноз «острый панкреатит».

После смерти матери у отца ребенка возникли проблемы с документами на ребенка. Оказалось, что у женщины не было российского гражданства. При этом, она родилась в 1977 году в Курганской области и всю жизнь жила и работала в родной стране. Ранее на руках у женщины был только паспорт СССР, выданный ей в середине 90-х годов, но он был утерян.

В мае 2016 года Наталья обратилась в отдел по вопросам миграции МУ МВД России «Нижнетагильское», чтобы ей определили гражданство. В августе ей должны были дать паспорт гражданина РФ, уже пришла повестка, но ее увезли в больницу в Екатеринбург, где она умерла говорит Альберт.

Для получения паспорта тагильчанин оплатил госпошлину в размере 1500 рублей, которую позже пытался вернуть. Однако в паспортном столе ему отказали в возврате. Позже в проверке этого решения отказали специалисты прокуратуры.

Пакет документов на возврат госпошлины был направлен в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области 2.09.2016 года. Оформить возврат госпошлины не представляется возможным в связи с тем. что получателем документа является Мурзина Н.Г. написано в ответе из прокуратуры Тагилстроевского района.

Осенью того же года Альберт получил свидетельство об установлении отцовства, а также свидетельство о рождении сына. В последнем документе в графе «Гражданство матери» стоит прочерк.

Нам не сразу предоставили место в детском саду. Были проблемы с получением сертификата на материнский капитал. Эти вопросы в итоге удалось решить. Но для того, чтобы у ребенка не возникло проблем в будущем, я пытаюсь установить гражданство его матери говорит отец Ивана.

Для начала мужчина обратился в Тагилстроевский районный суд, чтобы установить факт постоянного проживания гражданской супруги на территории России. Заявление в суд приняли 26 мая 2017 года. Но 31 мая того же года судья Самохвалов определил оставить заявление без обращения. В июле 2017 года Сафронову прислали копию определения суда об отказе в принятии искового заявления.

В документе указаны две причины отказа. Во-первых, истец обращался в суд в интересах умершего лица, а не в интересах сына, во-вторых, истец не представил доказательств, подтверждающих, что отсутствие гражданства у Мурзиной нарушает права ребенка.

У меня на руках есть справка Натальи, где указано, что она проживала в России, но это в суде учитывают. У нее уже был практически готов паспорт, оплачена госпошлина, но чиновники все равно не присваивают посмертно гражданство ей говорит Альберт.

В отделе полиции по вопросам миграции Сафронову сообщили, что не могут провести проверку по установлению гражданства Мурзиной из-за ее смерти.

Обращался Альберт за помощью к детскому омбудсмену Игорю Морокову, юристы которого консультировали отца-одиночку. Но дело в итоге так и не сдвинулось с мертвой точки.

С момента смерти Натальи Мурзиной прошло уже полтора года, но гражданство ей, пусть и посмертно, так и не установили.