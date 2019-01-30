18 нарушений выявлено ГУ МЧС на «Ревдинском заводе по обработке цветных металлов»
18 нарушений выявило МЧС в ходе внеплановой проверки на «Ревдинском заводе по обработки цветных металлов».
16 января 2019 года ГУ МЧС по Свердловской области провело проверку на заводе обработки цветных металлов в Ревде. В ходе проверки обнаружены 18 нарушений. Так, выявлено отсутствие заполнения проемов в противопожарной преграде, высота ограждения кровли одного из цехов не соответствует нормам, в нескольких цехах и лаборатории отсутствует система оповещения о пожаре, предел огнестойкости дверей, ведущих из АБК в производственное помещение, не соответствует нормам. Помимо этого, не соответствует требованиям предел огнестойкости дверей, а также выявлены иные нарушения.
Ранее на предприятии была проведена внеплановая проверка Роспотребнадзора, в ходе которой было выявлено одно нарушение.
Головная компания ревдинского завода находится в Великобритании, в России заводом руководит ООО «УГМК-ОМЦ», согласно данным ЕГРЮЛ. В 2017 году, согласно данным Росстата, чистая прибыль находится в отрицательных значениях (-10,7 млн рублей).
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