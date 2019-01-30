Администрация Нижнего Тагила наградила журналистов местных СМИ

Всего на участие в конкурсе поступило 40 заявок от 39 тагильских журналистов. Перед награждением глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поблагодарил всех журналистов за проделанную работу в 2018 году:

Я хочу сказать спасибо за вашу работу в прошедшем году. За объективную критику, она нас стимулирует. Самые главные выводы, которые мы сделали для себя, мы с вами вместе делаем одно дело. Мы вместе прославляем город Нижний Тагил, мы доносим нашу работу до его жителей. Выносим ее вне той плоскости, в который находимся сегодня, поэтому, если у нас есть понимание и конструктивная оценка друг друга, значит у нас все получится.

Награждения прошли в нескольких номинациях:

в номинации «Лучший журналист печатных средств массовой информации» победила Анжела Голубчикова из газеты «Тагильский рабочий»;

в номинации «Лучший журналист информационных интернет-ресурсов» – Ольга Рощектаева из информационного агентства «Все новости»;

в номинации «Лучший журналист телевидения» – Илона Шейнина из телерадиокомпании «Телекон»;

в номинации «Лучший фотокорреспондент» – Максим Конанков из информационного агентства «Все новости»;

в номинации «Лучший видеооператор» – Юрий Барбашин из телерадиокомпании «Телекон»;

в номинации «Юниор» – Вероника Самойлова с телеканала «Тагил-ТВ».

Редакция TagilCity.ru получила благодарственное письмо за творческую активность и участие в конкурсе «Лучший журналист 2018».

В конце торжественного мероприятия председатель городской думы Алексей Пырин также вручил благодарственные письма журналистам и поздравил всех победителей конкурса: