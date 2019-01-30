Бизнес-империя клана Арашуковых из Карачаево-Черкесии: кто за кем стоит?

32-летнего Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации после снятия неприкосновенности. Его обвиняют в убийствах Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, совершенном в 2010 году. Старший Арашуков обвиняется в хищении из сети «Газпрома» 10 миллиардов рублей.

Арашуковы – известная семья в Карачаево-Черкесии. Они смогли создать в регионе настоящую бизнес-империю, несмотря на бедность республики.

Фото: newstracker.ru

Ключевая роль

Рауль Арашуков известен как «газовый король СКФО», в настоящее время является депутатом 5-го созыва Народного собрания Карачаево-Черкесской республики.

В 1985 году отца семьи обвиняли в мошенничестве, в 1987 – в присвоении госимущества. В первом судебном разбирательстве Арашукову вынесли условный приговор, во втором – 2,5 года лишения свободы.

После освобождения Арашукова ввел в региональные структуры «Газпрома» Назир Хапсироков (работал в Генпрокуратуре, позднее – советником главы администрации президента Александра Волошина).

За годы работы Рауль Арашуков больше не привлекался в судебные разбирательства. Сначала он работал в «Ставропольрегионгазе», где заслужил повышения до главы «Ставрополькрайгаза». Затем старший Арашуков стал гендиректором «Газпрома Межрегионгаза Ставрополя», председателем и членом совета директоров в дочках компании в Осетии, Дагестане и КБР.

В 2011 году уволить старшего Арашукова из организаций удалось только после посещения республики вице-премьера правительства РФ Игоря Сечина.

Ранее Рауль Арашуков был главой ФК «Динамо-Ставрополь», владельцем НКО «Фонд эффективного образования». Помимо этого, ему принадлежала тридцатипроцентная доля в компании ООО «Ангелина», которая, по данным правоохранителей, насчитывала уставной капитал в 3 миллиона 500 тысяч рублей.

«Ангелине» принадлежала часть акций гостиничного комплекса «Адиюх-Пэлас», территория которого включала в себя бассейны, футбольные поля и многое другое. Помимо этого, семья владела многими объектами недвижимости.

После ликвидации «Ангелины» владельцем комплекса стал зять Рауля Арашукова – Руслан Агоев.

Сенатор-бизнесмен

Рауф Арашуков (сын Рауля) является сенатором от Карачаево-Черкесской республики в Совете Федерации. В 18-летнем возрасте он получил мандат депутата в гордуме Ставрополя. В 23 года молодой человек стал министром соцразвития в КЧР, затем – советником главы КЧР. В дальнейшем Арашуков-младший занял должность главы Хабезского района. В 2016 году стал сенатором от КЧР в Совете Федерации в Москве.

До работы в СФ советнику принадлежали несколько компаний в Ставропольском крае. Он также выкупил земельный участок в Ставрополе, планируемый под строительство завода «Ставрополькартон». Таким образом он завладел частью акций завода.

Через некоторое время Арашуков-младший открывает клининговую компанию «Мойдодыр», ночной клуб «СКАР».

Коммерческие структуры, по данным разнообразных источников, были связаны с газовиками. Например, «Мойдодыр» обслуживает «Газпром Газораспределение Ставрополь». Доход от клиниговых услуг в 2015 году составил 2 миллиона 200 тысяч рублей, в 2017 – около 950 тысяч рублей, в 2018 – порядка 900 тысяч рублей.

Помимо этого, ООО «Ставрополькартон» был поручителем «Ставоропольрегионгаза» по займам. До 2016 года владел «Мойдодыром» и «Адиюх-Пэласом» Руслан Агоев.

Еще две компании, связанные с кланом, – «Идеал-Ск» и «Артекс-юг». Первая компания заключала в 2017 году с «Газпромом» договор на 150 тысяч рублей за предоставленные услуги по организации совещания для руководства фирмы. До 2009 года около пятидесяти процентов организации принадлежали «Газпром теплоэнерго Кисловодск».

Рауф также значился одним из владельцев компании ЮРК, «Артпром», «Арр» (Арашуков Рауф Раулевич).

Сенатор скрывает причастность к компаниям. Все организации переписаны на родственников или третьих лиц.

«Удобный» родственник

Одним из ключевых в клане Арашуковых считается Руслан Агоев, который является зятем Рауля. Он женат на дочери Рауля – Камилле. Основную деятельность в бизнесе газовой отрасли семья осуществляла с его участием.

Сейчас зять Арашукова находится в розыске. Ему приписывают причастность к убийству Аслана Жукова. По данным правоохранительных структур, Агоев может находиться в ОАЭ, так как у клана на данной территории имеется недвижимость.

До января 2019 года Агоев был исполнительным директором АО «Ставропольгоргаз» и членом совета директоров в 17 филиалах Газпрома по Ставрополью. В трех организациях он числился совладельцем. После возбуждения дела по УК РФ Агоев был уволен.

Компании клана принадлежали Агоеву, до работы в газовой отрасли от также считался совладельцем «Мойдодыра», «Артпрома».

Женщины клана

Родная сестра Рауля Ида Дышекова и его супруга Нелли Арашукова также занимают активную позицию в бизнесе клана.

Дышекова владеет ООО «Авангард», ранее являлась главой «АРР». Нелли принадлежали часть компаний «Стеклопластик», «Амитек-Ставрополье», ЮРК.

Брат Рауля Арашукова

Брат Рауля Михаил Туркбиевич был владельцем ООО «Нарт», «Нарт-2», «Адиюх-1». Организации занимались добычей и обработкой гипсового камня и известняка. Ему с сыном принадлежала доля в «Агропродукте», «Кочубеевских хлебопродуктах плюс», «Кочубеевском элеваторе».

Туркбиевич числился руководителем известного в СКФО Хабезского гипсового завода. Вторым владельцем «Нарта» и «Нарта-2» был Дартанян Аслануков, который в настоящий момент числится единственным владельцем.

Руслан Арашуков, племянник Рауля, работает в газовой отрасли около 11 лет. Свою деятельность он начинал с инженера в «Ставрополькрайгазе» и спустя четыре года стал замруководителя филиала в Карачаево-Черкесской республике «Газпром Межрегионгаз Пятигорск».

В 2016 году племянник стал гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп», в 2018 - ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» и АО «Газпром газораспределение Астрахань».

Родственники второго плана

Двоюродный брат Рауля Шамель Арашуков является владельцем двух предприятий «Сфера» и «Брабус». Первая компания занимается разведением птиц, вторая – торговлей автомобильными деталями.

Еще один двоюродный брат Рауля Магомет-Гери Арашуков является гендиректором ООО «Хабезский Водоканал».

Его сын Беслан числится руководителем «Ставрополькартона». Директором компании он стал в 2012 году. В 2017 году прибыль организации уменьшилась в 33 раза.

На сегодняшний день имущество клана Арашуковых насчитывает заправки, квартиры, дома, автомойки, несколько тысяч гектаров земельных участков. По данным некоторых источников, часть предприятий Арашуковых находятся на грани банкротства.