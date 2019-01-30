Екатеринбургские депутаты утвердили размер компенсации за свою деятельность
На очередном заседании Екатеринбургской городской думы депутаты утвердили размер компенсации за свою деятельность. Сумма осталась такой же, как и в прошлом году.
29 января во время заседания гордумы Екатеринбурга чиновники утвердили размер компенсации за деятельность депутатов-общественников. Она составила 57,5 тыс. рублей в месяц. При этом размер компенсации не изменился с прошлого года, сообщается на сайте городской думы Екатеринбурга. За расходование средств каждый депутат будет отчитываться ежемесячно.
Раньше депутаты раз в три месяца подавали отчеты, а сейчас приняли решение о том, что раз в месяц это нужно будет делать,рассказал Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин.
На последующих заседаниях законодатели утвердят форму отчёта и окончательно закрепят процесс предоставления ежемесячной отчётности по расходованию средств из местного бюджета.
В соответствии с российским законодательством и рядом международных документов, депутаты на не постоянной основе имеют право на получение компенсации за проезд к месту назначения и обратно, найм жилья или гостиничного номера, расходы, которые напрямую связаны с выездом за пределы страны. Величина компенсации устанавливается регионами и может достигать как 50% от средней заработной платы народного избранника на основном месте работы, так и любые суммы, которые установят власти.
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