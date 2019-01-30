Екатеринбургские депутаты утвердили размер компенсации за свою деятельность

29 января во время заседания гордумы Екатеринбурга чиновники утвердили размер компенсации за деятельность депутатов-общественников. Она составила 57,5 тыс. рублей в месяц. При этом размер компенсации не изменился с прошлого года, сообщается на сайте городской думы Екатеринбурга. За расходование средств каждый депутат будет отчитываться ежемесячно.

Раньше депутаты раз в три месяца подавали отчеты, а сейчас приняли решение о том, что раз в месяц это нужно будет делать,рассказал Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин.

На последующих заседаниях законодатели утвердят форму отчёта и окончательно закрепят процесс предоставления ежемесячной отчётности по расходованию средств из местного бюджета.