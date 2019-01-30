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Месячник защитников Отечества пройдет в Нижнем Тагиле в феврале
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Месячник защитников Отечества пройдет в Нижнем Тагиле в феврале

Сегодня, 12:28ОбществоФото: Илья Колесов/ Официальный сайт Нижнего Тагила
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