Месячник защитников Отечества пройдет в Нижнем Тагиле в феврале

В Нижнем Тагиле утвержден план мероприятий месячника защитников Отечества, который пройдет в феврале 2019 года. Соответствующее постановление подписал исполняющий полномочия главы города Вячеслав Горячкин.

Руководителям предприятий, учреждений, а также общественным молодежным организациям, формированиям, учреждениям и предприятиям рекомендовано включиться в реализацию мероприятий.

Отделу по взаимодействию с административными органами поручено согласовать особенности обеспечения безопасности граждан и общественного порядка с МУ МВД России «Нижнетагильское» при проведении массовых мероприятий в рамках месячника защитников Отечества.

В рамках месячника запланированы памятно-мемориальные торжественные мероприятия, мероприятия по социальной поддержке ветеранов, по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества, а также тематические культурно-массовые спортивные мероприятия.