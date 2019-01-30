МУП «Теплоснабжающая организация» в Камышлове задолжало зарплату 49 сотрудникам
Сегодня, 06:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
МУП «Теплоснабжающая организация» в Камышлове задолжало сотрудникам 630 тысяч рублей. Деньги не получали 49 человек.
В декабре 2018 года было установлено, что организация не выплатила своим сотрудникам 630 тысяч рублей. Зарплату не получили 49 работников.
После отправки заявлений от пострадавших в суд задолженность по зарплате была погашена в январе 2019 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей