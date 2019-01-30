Не новые владельцы: признаки преднамеренного банкротства выявлены у УК «ТС» в Тагиле

Если они пошли на банкротство, то они все предусмотрели. Потому, что там было уже несколько УК, они делили что-то там, закрывались,сообщили собеседники редакции TagilCity.ru.

Не первая УК-банкрот Обанкротившимся недавно ООО УК «ТС», согласно выписке из ЕГРЮЛ, владеют Галина Алексеева, Анатолий Трапезников, Александр Таращенко. При этом Трапезников имел долю в ранее обанкротившемся ООО «Управляющая компания ТС». Сейчас он, по данным ЕГРЮЛ, владеет 100% ООО УК «Тагил Строй», зарегистрированном по адресу ул. Ермака, 44А.

Алексеева вместе с Трапезниковым, согласно выписке из ЕГРЮЛ, также имела долю в ООО «Управляющая Компания ТС», помимо этого женщина участвовала в долевой собственности также признанном банкротом ООО «Галион». Третий собственник обанкротившегося ранее ООО «Управляющая Компания ТС» Дмитрий Смирнов сейчас имеет долю в ООО УК «Квартал-НТ», согласно выписке из ЕГРЮЛ. Таким образом, все участники в разное время совместно владели несколькими управляющими компаниями, которые становились банкротами, а у собственников после этого появлялись доли во вновь образованных УК.

УК «ТС» имела отрицательную динамику, по данным Росстата, доход компании в 2017 году составил -21,8 млн рублей. В настоящий момент в Нижнем Тагиле действует УК со схожим названием – ООО УК «Тагил строй», зарегистрированное незадолго до банкротства первой компании - в 2018 году.

УК «ТС» в 2018 году больше всего задолжала за услуги МУП НТТС и «Тагилэнергосбыта», всего в отношении УК проведено 39 арбитражных производств. ООО Управляющая компания «ТС» в 2017 году имело минусовой доход, чистая прибыль составила -621 тысячу рублей, активы компании также достигли минусовой отметки (-127 млн рублей) по данным Росстата. В отношении компании проведено 40 арбитражных производств, наиболее крупные долги компания имеет перед нижнетагильским «Водоканалом» на сумму в 14 млн рублей.

Банкротство - еще один шанс заработать После банкротства ООО УК «ТС» в Нижнем Тагиле без обслуживания остались 345 домов, которые могли бы получить в ведение другие управляющие компании. Так, на Тагилстрое работают ООО «Мой дом» и ООО «Упрочнение-2», имеющие в ведении около 40 домов каждое. Однако тагильские УК не спешат претендовать на обслуживание освободившихся домов.

Собеседники редакции из сектора ЖКХ не исключают, что бесхозные дома на Тагилстрое вскоре может начать обслуживать одна из действующих компаний собственников обанкротившейся УК, либо вскоре появится еще одна организация с похожим названием. Таким образом, банкротство организаций может быть не случайным.

В России встречается практика, когда компания банкротится как юридическое лицо, при этом продолжая действовать как бизнес. Компания регистрируется под новым именем, но при этом сохраняет адреса, офисы, технику, автомобили, прежний штат, перезаключает все договоры с поставщиками. Порой управляющие компании делают так, что долги населения и долги перед ресурсоснабжающими организациями были примерно равны, что делает банкротство довольно «прозрачным» и юридически чистым.

Так, старое юрлицо банкротится, на нём «повисают» долги перед поставщиками. При этом вновь открытое юридическое лицо никому из ресурсников ничего не должно, но оно наследует дебиторскую задолженность жителей. Поскольку при банкротстве УК население по закону не получает списание своих долгов за коммунальные услуги, то взысканием этих денег начинает заниматься управляющая компания-«наследник». Так, не неся расходов по долгам банкрота, компания получает средства от жителей-должников.

ООО УК «ТС» практиковало непрямые договоры населения с ресурсоснабжающими организациями: жильцы оплачивали потребление ресурсов в УК, а она в свою очередь должна была оплачивать счета ресурсникам. Так, получая средства от жителей, некоторые УК далеко не всегда переводят эти деньги конечному поставщику услуг. Другие управляющие компании, не планирующие какое-либо использование денег жильцов до оплаты ресурсникам, не занимаются посредничеством. В этом случае ресурсники самостоятельно решают вопросы начисления и оплаты населением счетов за потребление своих услуг, а управляющие компании не имеют доступа к деньгам населения за оплату услуг ресурсников.

В материалах арбитражного суда Свердловской области значится, что у УК «ТС» есть обязательства в размере - 137,639 млн руб., в том числе 133,224 млн руб. включены в реестр требований кредиторов. Дебиторская задолженность жильцов - 142,746 млн рублей.

Дома получат новую УК Пока судьба 345 домов на Тагилстрое остается неясной. В администрации Нижнего Тагила сообщили TagilCity.ru, что домам будет выбрана новая управляющая организация:

Будет объявлен конкурс и будут выбраны новые управляющие компании,пояснил редакции TagilCity.ru Егор Копысов – начальник управления ЖКХ Нижнего Тагила.

Между тем, на сайте мэрии в сервисе «Городской контроль» появилось обращение от граждан, в котором сказано, что дома обанкротившейся УК «ТС» уже переведены в ведение УК «Тагил Строй», зарегистрированной на Трапезникова, владевшего долей в ООО «Управляющая компания ТС».

26 января на общем собрании представитель УК «Тагил Строй» предоставил удивительный ответ: из-за банкротства УК «ТС» и для сохранения денег, перевели все дома в новую УК «Тагил Строй». Мы в шоке. Прошу сделать официальную проверку, законность перевода нашего дома в новую УК, подконтрольную старым товарищам,сообщается в обращении.

В картотеке арбитражных дел имеются сведения о том, что временным управляющим обнаружены признаки преднамеренного банкротства ООО УК «ТС». В частности, временным управляющим Вадимом Гильмановым подготовлено заключение о наличии оснований для оспаривания ряда сделок должника. Выявлены сделки, подлежащие оспариванию. Также им выявлены признаки преднамеренного банкротства, управляющим подготовлено соответствующее заключение и направлено в правоохранительный орган.