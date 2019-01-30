Расходы на пенсии в России сократились на 434 миллиарда рублей

В 2018 году в Пенсионный фонд были перечислены 3,162 триллиона рублей. Данная сумма меньше на 12%, чем в 2017 году. Сократились расходы на социальные нужды и выплаты пенсий. Расходы на социальные программы стали меньше на 410 миллиардов рублей, что на 8,2% ниже, чем в 2017 году.

Планируется, что в 2019-2021 годах продолжится сокращение расходов на пенсии. В 2019 году в бюджете запланировано 3,25 трлн рублей на данную отрасль, в 2020 – 3,22 трлн рублей, а в 2021 – 3,003 трлн рублей. Число работающих россиян увеличилось. Так к 2024 году на пенсию выйдут на 34,7 млн человек меньше, чем в случае, если бы реформа не была принята. Размер средней пенсии в 2018 году составил 13 356 рублей. При учете инфляции пенсии уменьшились на 0,4% в ноябре 2018 года, сообщают «Новые Известия».