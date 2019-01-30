Снова в парке на Вые: эксгибиционист замечен рядом с двумя школами в Нижнем Тагиле

Мужчина, показывающий гениталии, был замечен жительницей микрорайона Выя 29 января. Со слов женщины, он гулял рядом с парком.

Муж с дочкой остались в парке, а я пошла в магазин. На обратном пути в парк я увидела мужчину, этот мужчина увидел меня и пошёл уверенно в мою сторону. Когда он был на расстоянии 1 метра от меня, я увидела, что у него спущены штаны догола, в руках он держал свое «богатство»,рассказала тагильчанка.

Также женщина пояснила редакции, что эксгибиционист сообщил ей, что сейчас на ее глазах займется онанизмом.

Ранее жительница Нижнего Тагила этого мужчину не видела. На вид ему около 40 лет, был одет в темные джинсы, синий пуховик и шапку серого цвета.

Заявлений по данному факту не поступало,сообщили редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

Рядом с местом, где тагильчанка встретила эксгибициониста, расположены школы №33 и №50. В феврале 2018 года в том же парке был замечен мужчина, занимавшийся при детях онанизмом. После публикации материала TagilCity.ru он был задержан и заведено уголовное дело.

В настоящий момент в Нижнем Тагиле разыскивается педофил, напавший на школьницу на Вагонке.

2 Педофил напал на школьницу в Нижнем Тагиле: полиция ищет мужчину 30-40 лет Фото 14 января на школьницу Нижнего Тагила напал мужчина. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщают родители учеников, информацию подтверждают источники в полиции Нижнего Тагила.