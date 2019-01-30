Свердловчане стали на треть чаще судиться со страховыми компаниями в 2018 году

По сравнению с 2017 годом количество судебных дел, рассмотренных в апелляционном порядке, снизилось на 21%. Всего облсуд рассмотрел 19 923 гражданских дел.

Наибольшее число дел – это дела по спорам граждан с финансово-кредитными учреждениями и разбирательства о взыскании страхового возмещения. Число дел, возбужденных по кредитным спорам, возросло на 8%, по жилищным – на 9%. Больше по сравнению с прошлым годом стало дел по имущественным и личным страхованиям.

На 10% возросло число апелляций о взыскании морального вреда, на 12% увеличилось число дел о взыскании имущественного ущерба, на 13% – число споров о наследстве.