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Свердловчане стали на треть чаще судиться со страховыми компаниями в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Justice 2060093 1920

Свердловчане стали на треть чаще судиться со страховыми компаниями в 2018 году

Сегодня, 20:59ОбществоФото: pixabay.com
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