Туристический поток в Свердловскую область должен вырасти на 50% к 2035 году
Планируется, что к 2035 году турпоток на Средний Урал увеличиться на 50%. Для достижения данной цели планируется применить кластерный подход.
Проект стратегии развития внутреннего и въездного туризма до 2035 года одобрен советом по развитию туризма Свердловской области под председательством первого вице-губернатора Алексея Орлова.
По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, регион условно поделен на перспективные зоны развития. Указаны такие перспективные кластеры как «Самоцветное кольцо Урала», «Гора Белая», «Река Чусовая», «Большой Екатеринбург» и туристско-паломнический кластер «Верхотурье».
Предполагается, что будут созданы единые информационные центры, деятельность которых будет направлена на координацию работы кластеров. Также в проект включены создание интернет-портала и справочника.
Всего проект включает 15 направлений развития туризма. Планируется создание сети авто-кемпингов, что позволит обеспечить путешествие на автомобиле, а также развитие малой авиации с упрощенным режимом посадки между Екатеринбургом, Тюменью, Челябинском, Пермью и Казанью, сообщается на официальном сайте Свердловской области.
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