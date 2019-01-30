Туристический поток в Свердловскую область должен вырасти на 50% к 2035 году

Проект стратегии развития внутреннего и въездного туризма до 2035 года одобрен советом по развитию туризма Свердловской области под председательством первого вице-губернатора Алексея Орлова.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, регион условно поделен на перспективные зоны развития. Указаны такие перспективные кластеры как «Самоцветное кольцо Урала», «Гора Белая», «Река Чусовая», «Большой Екатеринбург» и туристско-паломнический кластер «Верхотурье».

Предполагается, что будут созданы единые информационные центры, деятельность которых будет направлена на координацию работы кластеров. Также в проект включены создание интернет-портала и справочника.