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Туристический поток в Свердловскую область должен вырасти на 50% к 2035 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Туристический поток в Свердловскую область должен вырасти на 50% к 2035 году

Сегодня, 13:32ОбществоФото: pixabay.com
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