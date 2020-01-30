Блогер Илья Варламов назвал Александра Высокинского новым диванным генералом

Такую реакцию у блогера вызвал отказ главы города закупать электробусы, которые, как он утверждает, в случае эвакуации могут быстро разрядиться.

Иногда к войне готовятся чиновники! Тут у нас появился новый диванный генерал — глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Правильно! А если завтра война? Как на ваших трамваях и троллейбусах людей эвакуировать? Как заводы вывозить? иронично написал Варламов в «Живом журнале».

Он также привел высказывание Высокинского о том, что при возникновении ЧС население города нельзя будет эвакуировать на электробусах. Поэтому мэрия занимается закупкой газового и дизельного транспорта.

Блогер в шутку предложил ввести такое понятие как «военная урбанистика» и несколько решений, как можно было бы приготовить город к возможным чрезвычайным ситуациям. Так, по словам блогера, дороги надо сделать широкими, чтобы при необходимости трансформировать их во взлетно-посадочные полосы для авиации, а деревья надо вырубать, чтобы враги за ними не прятались. Кроме того, необходимо выстраивать больше многоэтажек, чтобы можно было с высоты видеть, как приближается враг.