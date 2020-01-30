Блогеру из Екатеринбурга Александру Устинову в очередной раз подлили арест

Арест блогеру из Екатеринбурга продлили до 29 февраля. Апелляция Устинова, поданная им в январе 2020 года осталась без удовлетворения. Решение было принято сегодня, 30 января.

Автор Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП губернатора» был арестован в декабре 2018 года по подозрению в мошенничестве. Позднее в деле появились еще два фигуранта. По версии следствия, политтехнологу представитель завода «Вентпром» передал 1,7 миллиона рублей за удаление с сайта опубликованных материалов. Блогер не подтверждает произошедшее и вину свою не признает.