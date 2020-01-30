Блогеру из Екатеринбурга Александру Устинову в очередной раз подлили арест
Вчера, 22:56ОбществоФото: фото со страницы Александра Устинова в Facebook
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Блогеру из Екатеринбурга, автору Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александру Устинову, обвиняемому в вымогательстве, снова продлили срок ареста, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Арест блогеру из Екатеринбурга продлили до 29 февраля. Апелляция Устинова, поданная им в январе 2020 года осталась без удовлетворения. Решение было принято сегодня, 30 января.
Автор Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП губернатора» был арестован в декабре 2018 года по подозрению в мошенничестве. Позднее в деле появились еще два фигуранта. По версии следствия, политтехнологу представитель завода «Вентпром» передал 1,7 миллиона рублей за удаление с сайта опубликованных материалов. Блогер не подтверждает произошедшее и вину свою не признает.
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