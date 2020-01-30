Мэру Екатеринбурга вынесено предостережение из-за возмущений водителей «скорых»

Напомним, о готовящейся забастовке водителей «скорых» стало известно 27 января. Причиной этому стало то, что что 3 из 13 подстанций города, которые обслуживаются на аутсорсинге, с 1 февраля переходят к другому подрядчику ООО «Феникс-Логистика». При этом новый работодатель заявил, что хочет работать с водителями, как с самозанятыми, не заключая трудовых договоров.