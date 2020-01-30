Мэру Екатеринбурга вынесено предостережение из-за возмущений водителей «скорых»
Прокуратура Свердловской области вынесла предостережение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому из-за ситуации с водителями машин скорой помощи, которые 31 января хотели устроить забастовку, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, о готовящейся забастовке водителей «скорых» стало известно 27 января. Причиной этому стало то, что что 3 из 13 подстанций города, которые обслуживаются на аутсорсинге, с 1 февраля переходят к другому подрядчику ООО «Феникс-Логистика». При этом новый работодатель заявил, что хочет работать с водителями, как с самозанятыми, не заключая трудовых договоров.
В соответствии с действующим законодательством государственные полномочия в сфере обеспечения граждан скорой медицинской помощью переданы муниципалитету. Соответственно, Высокинский как глава муниципального образования несет непосредственную ответственность за складывающуюся ситуацию,сообщили в прокуратуре.
Кроме того, предостережения объявлены главному врачу МБУ «Станция скорой медицинской помощи» Игорю Пушкареву, а также руководителю ООО «Феникс-Логистика» Павлу Шмакову.
Забастовку удалось предотвратить после вмешательства прокуратуры и ФСБ. Сейчас «Феникс-Логистика» заключает договоры с водителями. При этом прокуратура продолжит контролировать ситуацию в скорой помощи.