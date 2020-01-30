На Урале рецидивист осужден на 17 лет за поджог дедушки-инвалида

27 февраля 2019 года 24-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился у своей бабушки. Вместе с ним в доме был сожитель пожилой женщины – инвалид первой группы по зрению. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого внук женщины обвинил пенсионера в том, что он стал обузой для его бабушки. Во время ссоры подсудимый облил оппонента горючей жидкостью и вытащил на улицу, где поджег одежду пожилого мужчины. От полученных ожогов пенсионер скончался. Суд признал свердловчанина виновным в убийстве и приговорил его к 17 годам лишения свободы.