На Урале рецидивист осужден на 17 лет за поджог дедушки-инвалида
Сегодня, 20:27ОбществоФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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В Камышловском районе ранее судимый местный житель признан виновным в убийстве инвалида, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.
27 февраля 2019 года 24-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился у своей бабушки. Вместе с ним в доме был сожитель пожилой женщины – инвалид первой группы по зрению. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого внук женщины обвинил пенсионера в том, что он стал обузой для его бабушки. Во время ссоры подсудимый облил оппонента горючей жидкостью и вытащил на улицу, где поджег одежду пожилого мужчины. От полученных ожогов пенсионер скончался. Суд признал свердловчанина виновным в убийстве и приговорил его к 17 годам лишения свободы.
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