Под Екатеринбургом на продажу выставили терем у озера за 180 миллионов рублей
Сегодня, 21:08ОбществоФото: N1.RU
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Под Екатеринбургом продается деревянный дом за 180 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте N1.
Сюжеты: Екатеринбург
Дом, расположен на берегу озера Таватуй. За него хозяин просит 180 миллионов рублей.
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Общая площидь участка составляет 1,6 гектара. На территории располагается дом для гостей, помещения для прислуги, спортивное поле и оздоровительный комплекс, вмещающий бассейн, сауну и хамам. Кроме того, там есть гараж и котельная.
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