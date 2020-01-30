Под Екатеринбургом на продажу выставили терем у озера за 180 миллионов рублей

Дом, расположен на берегу озера Таватуй. За него хозяин просит 180 миллионов рублей.

Общая площидь участка составляет 1,6 гектара. На территории располагается дом для гостей, помещения для прислуги, спортивное поле и оздоровительный комплекс, вмещающий бассейн, сауну и хамам. Кроме того, там есть гараж и котельная.