Президент предложил распространить опыт платформ обратной связи в российских регионах

Президент отметил, что подобные технологии должны действовать во всех субъектах РФ, от мегаполисов до небольших центров местного самоуправления, пишут "РИА Новости". Бюджетной поддержки для реализации проектов явно недостаточно, поэтому придется подумать над дополнительными источниками финансирования.

«Национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями, талантом, инициативой людей, поэтому муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах», – добавил российский лидер.

Граждане России и чиновники общаются друг с другом не только в столице, но и в регионах. Передовые технологии играют в этом не последнюю роль, они дают возможность госслужащим оперативнее решать проблемы соотечественников.

Президент перед началом заседания совета изучил работу центра управления регионом, который действует с 2018 года в Московской области. Персонал центра – 122 человека. Каждую неделю они изучают не менее 10 тысяч сообщений от местных жителей, создавая "карту проблем" региона. Вся информация передается исполнителям, их задача сделать так, чтобы проблемы не возникали снова.