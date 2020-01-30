«Пытаются поиметь со всех». Что напрягает молодых тагильских бизнесменов

Первое в Нижнем Тагиле антикафе с кошками «Meow» открылось в июне 2018 года. Посетители могли поиграть там в «настолки» и видеоигры, почитать, выпить чая со сладостями, и всё это в окружении живущих там же котов и кошек. Посетители даже могли забрать себе домой понравившегося кота. По словам владелицы Виктории Пайвиной, таким образом с помощью кафе новый дом нашли более 30 животных. «Meow» был первым делом Виктории, в ноября 2019 года кафе закрылось.

Были совсем неопытны, встретили много проблем на своём пути, самым сложным было привлечение клиентов, так как задумка специфическая, местоположение у нас было не лучшее, поэтому клиентов пришлось привлекать самим: через социальные сети и рекламы на улицах города, плюс листовки, также бывало помогали известные люди Тагила,объясняет Пайвина.

Виктория Пайвина Фото: иснтаграм Виктории Пайвиной

Девушка подчёркивает, что никакой поддержки со стороны организаторы не получали, однако открытие и официальное оформление заведения не вызвало трудностей. В то же время она признаётся, что в начале на чистую прибыль выйти не получалось — только «в ноль». По её словам, в сентябре управляющие прошли курсы, изучили основы бизнеса, и тогда же пошла первая прибыль.

Ветеринарный департамент не регламентирует такой проект, поэтому мы были, можно сказать, сами себе предоставлены. Оформили только ИП, и разрешение о СанПиН получили, рассказывает девушка.

Спустя год работы над проектом у команды пропал интерес, а работа больше не приносила удовольствия. Виктория Пайвина отмечает, что за три месяца до закрытия началось эмоциональное выгорание.

В котокафе я приходила раз в неделю, соответственно, развитием перестали заниматься и пришли к выводу, что пора закрываться. С животными тяжело работать, тем более мы планируем переезд в другой город и котокафе продавать или оставлять на кого-то я не хотела,говорит Виктория Пайвина.

Однако девушка заявляет, что опыт оказался очень полезным, а проект при желании можно было сделать очень популярным в Нижнем Тагиле.

Алексей Кузнецов открыл рекламное агентство «Медиа Микс» в 2008 году. Тогда ему был 21 год, и к этому времени он уже успел поработать наемным сотрудником в различных сферах и специальностях: ремонт и продажи компьютерной техники, издательство еженедельного журнала для автомобилистов. По его словам, в начале приходилось крайне тяжело.

Сложно говорить о проблемах, так как вся экономика в тот момент переживала кризис. Не важно о каких масштабах предприятий шла речь, по сути, мы все начинали «с нуля», вспоминает Алексей Кузнецов.

Алексей Кузнецов Фото: социальные сети Алексея Кузнецова

В современном мире, по словам бизнесмена, для начинающих предпринимателей есть огромное количество абсолютно бесплатных или не столь дорогих возможностей, которых не было тогда.

В 2008 году не было такого объема информации, литературы, книг, тренингов и семинаров, на которых можно было получить реальные практические знания. Многие вещи, которые сегодня кажутся само собой разумеющимися, тогда для предпринимателя были неподъемным грузом, говорит бизнесмен.

Касательно поддержки малого и среднего бизнеса государством Алексей Кузнецов заявляет, что относится к той категории предпринимателей, которые не ждут поддержки. Однако признаёт, что искренне завидует современным начинающим предпринимателям. Отмечая, например, центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Если бы больше 11 лет назад мне представилась, пардон, «халява» иметь доступ к такому количеству практических знаний и финансовым инструментам, то в моем углу вряд ли стояла эта коллекция «грабель», в том числе с пометкой «любимые». Во всяком случае, она была бы точно чуть меньше существующей,поясняет Алексей Кузнецов.

Несмотря на это Кузнецов говорит, что «тяжёлый» опыт в нулевых себя оправдал. Оно того стоило, говорит он, но многое зависит от типа личности, характера и целей конкретного человека.

Если говорить о себе, то да, оно того стоило. Я занимаюсь любимым делом и получаю от этого удовольствие, добиваюсь поставленных целей и результатов,говорит Кузнецов.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла отмечает, что у каждого периода своя специфика ведения бизнеса. По его словам, в девяностые годы было значительно больше свободы и меньше внимания со стороны государства. При этом, наравне со свободой в девяностые годы бизнес ощущал большое давление со стороны криминального мира, а налоговая система была значительно более жесткой. Правда, жесткость налогового бремени облегчалась необязательностью их выполнения.

В начале двухтысячных годов была проведена реформа налоговой системы. Ввели упрощенную форму налогообложения, вмененный налог, патентную систему. До этого малому предприятию приходилось вести бухучет по таким же правилам, как и крупному. Отменили всё: большой НДС, налог с продаж. Реформа принесла облегчение для бизнеса,рассуждает Илья Сулла.

Илья Сулла Фото: Свердловский центр поддержки предпринимательства

Директор фонда отмечает, что рубль был достаточно стабилен до 2008 года, но в это же время значительно возросла конкуренция, появились западные компании. Также Илья Сулла добавляет, что в 2006–2008 года сильно усилилось влияние государства в экономике, стало меньше частных компаний и снизилась конкуренция. Также принятые законы в направлении госзакупок, с одной стороны, приоткрыли доступ к этой нише, с другой стороны, вся система была очень формализована. В силу невозможности выполнения установленных требований какая-то часть предпринимателей была вынуждена покинуть эти рынки.

Однако Сулла признаёт, что вести предпринимательскую деятельность было трудно всегда.

Если вы готовы к игре по правилам, есть желание разобраться в этом — то, на мой взгляд, сейчас не сложней. Другое дело, что рынок значительней заполнен, чем 20 лет назад. Нужно основательно думать, чем ваше предложение будет отличаться от аналогичных предложений на рынке,добавляет директор фонда.

Говоря о поддержке малого и среднего бизнеса, Сулла вспоминает правление Горбачёва и его закон о кооперативах.

Другое дело, если мы будем говорить про эффективность и отношение. В девяностые годы большинство школьников, студентов хотели заняться предпринимательством. В нулевые — пойти работать в Газпром. Сегодня интерес к открытию своего дела опять возрастает. Люди не хотят получать зарплату 5-го и 25-го числа, а хотят сами что-то делать и зарабатывать с помощью этого,говорит Илья Сулла.

Также директор фонда отметил пользу специального налогового режима для самозанятых, который в Свердловской области начал действовать с 2020 года. По словам Суллы, благодаря этому, отпадает нужда в сдаче декларации и отчетности.

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Подобного мнения придерживается глава Нижнетагильского фонда поддержки предпринимательства Сергей Федореев. Он также считает, что на данный момент инструменты поддержки стали намного доступнее. Также несколько проще стало взаимодействовать с пенсионным фондом, с налоговой, потому что сейчас обмен документами, подача деклараций осуществляются в электронном виде, отмечает Федореев. Но при этом он добавляет, что появляются новые проблемы — бизнес становится более «интеллектуальноёмким», а также очень сильно повышается конкуренция.

Сергей Федореев Фото: Нижнетагильский центр поддержки предпринимательства

С одной стороны, появляются новые инструменты, которые упрощают предпринимательскую деятельность, а с другой — новые барьеры, которые мешают ведению бизнеса, резюмирует Сергей Федореев.

Директор юридического агентства «Результат» Максим Зиновьев рассказал TagilCity.ru, что бизнесом начал заниматься ещё в 2000 году. Он отмечает, что первым его бизнесом была продажа новогодних ёлок в Екатеринбурге. Зиновьев поясняет, что именно тогда он понял, как важно иметь документальное сопровождение сделки. Также он добавляет, что ему остро не хватало знаний.

Огромной проблемой для меня было то, что мы просто не знали «что такое хорошо и что такое плохо» при зарабатывании денег. Не знали правил игры, установленных государством в рамках правового поля, не знали силу юридических документов. В школе нас этому не учили. Незнание законов не освобождает от ответственности, и учиться приходилось на ошибках, получая постоянно штрафы и предписания, слава Богу, обошлось только административной ответственностью,вспоминает Максим Зиновьев.

Максим Зиновьев Фото: ООО "Результат"

После этого молодой предприниматель начал повсюду искать знания, больше читать. Так же как и Алексей Кузнецов, Зиновьев говорит, что у современно молодого бизнесмена намного больше возможностей благодаря интернету.

Сейчас всё оцифровано, и мобильный интернет стал незаменимой и незаметной частью нашей жизни. Помню, как мы обрадовались, когда появились пейджеры, и мы всей командой радовались, что появились каналы оперативной связи,вспоминает Максим Зиновьев.

В пример поддержки бизнеса государством на сегодняшний день Зиновьев приводит гранты, бесплатное обучение предпринимательскому делу, микрозаймы по сниженным ставкам, поручительство по банковским продуктам, поддержку в рекламе, а также сервисы онлайн взаимодействия, а также фонды поддержки предпринимательства. Благодаря этому наше время он считает самым благоприятным периодом для начала бизнеса.

Предприниматель — это человек, который в первую очередь предпринимает, а не ожидает. Предпринимает независимо от благоприятности факторов или стабильности экономики. Для принятия решений стоит всё-таки, в первую очередь, рассчитывать на себя, а не на «возможные государственные программы»,говорит бизнесмен.

Наталья Вахонина открыла свою студию стрижки и маникюра «Красота!» в 2017 году. Вечной проблемой в этой сфере она считает кадры. По её словам, найти опытного мастера, который который при этом ещё не арендовал кабинет и не пытается работать на себя — очень сложно.

Те, у кого есть опыт, начинают работать на дому или арендуют себе кабинеты, работают «в чёрную», но зато это позволяет демпинговать рынок, поэтому всегда есть клиенты, которые выбирают более низкую цену,говорит Наталья Вахонина.

Наталья Вахонина Фото: социальные сети Натальи Вахониной

Она вспоминает, что чем больше занималась кадрами, тем больше приходила в ужас: «это проблема Нижнего Тагила — здесь не так много мест, где можно получить профессию парикмахера или мастера маникюра, поэтому мало кто заботится о том, чтобы по-настоящему научить».

В плане поддержки от государства, Вахонина рассказывает, что за два года работы никакой поддержки она не получала, но отлично помнит, как в её день рождения ей заблокировали все счета, включая личные.

История с налогами, она показательна не только в том, что я такая глупая, потому что в первый же год работы пропустила срок оплаты, а в том, что нет системы поддержки и никто тебя не проконсультирует и не поможет бесплатно разобраться в бухгалтерии, налогах и так далее,говорит девушка.

Необоснованную блокировку счетов глава Нижнетагильского фонда поддержки предпринимательства Сергей Федореев называет самой распространенной жалобой от молодых предпринимателей, однако признаёт, что банки зачастую действуют необоснованно, но всё отрицают, ссылаясь на внутренние порядки.

Наталья Вахонина так же, как и остальные опрошенные признаёт интернет одной из самых полезных для развития бизнеса технологий: уменьшает бюджеты на рекламу и увеличивает скорость её распространения. Однако заявляет, что с такой же быстрой скоростью меняются правила в бизнесе: в один из периодов работы Вахониной в «Красоте!» неожиданно подняли НДС, вследствие чего, поставщики сильно подняли цены.

В общем, в бизнесе правила игры постоянно меняются, и не всегда это предсказуемо. И приходится вертеться и не спать ночами. Я сейчас искренне считаю всех малых предпринимателей героями. Они создают рабочие места, платят налоги, переживают разные проверки и продолжают работать в Тагиле — городе с низкой покупательской способностью. Я просто вижу, через что проходят мои знакомые, кто занимается бизнесом, и понимаю, что они действительно достойны поддержки, но вместо этого их со всех сторон пытаются поиметь,рассуждает Наталья Вахонина.

Студию стрижки и маникюра «Красота!» Наталья Вахонина продала в 2019 году и закончила эту историю, по её словам, с довольно серьёзными для себя финансовыми потерями. Обратно в бизнес её пока не тянет.

С одной стороны, было обидно, но я с тех пор ни разу не пожалела, и когда отслеживаю разные нововведения в законодательстве, думаю только, какое счастье, что всё это меня не касается,резюмирует девушка.

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Бывший директор котокафе «Meow» Виктория Пайвина сейчас занимается другим проектом — доставкой подарочных коробок «Booki box», который появился ещё во время работы в котокафе. Всех котов, которые жили в кафе девушка раздала, оставив одного себе на память.