Самолет с уральскими туристами на сутки задерживают в Таиланде

Вылет рейса был запланирован на 9 часов утра 29 января, потом его несколько раз переносили, сейчас время вылета — 30 января в 17.00. Свердловчане рассказали, что все туристические компании расселили вылетающих по отелям и организовали питание. Однако туристов беспокоит отсутствие информации — причину переноса вылета им не сообщили.

Кроме того, туристы опасаются коронавируса, сообщая, что поблизости невозможно купить маски.

Нам уже кажется, что жить тут останемся с китайцами. Тут их очень много, страшно. Хотя они все ходят в масках. Но масок в округе уже нет, все скупили,рассказала екатеринбурженка Юлия.