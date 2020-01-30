Самолет с уральскими туристами на сутки задерживают в Таиланде
Сегодня, 10:11ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Свердловчане более суток не могут вылететь в Екатеринбург из Таиланда из-за задержки рейса авиакомпании Royal Flight, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Вылет рейса был запланирован на 9 часов утра 29 января, потом его несколько раз переносили, сейчас время вылета — 30 января в 17.00. Свердловчане рассказали, что все туристические компании расселили вылетающих по отелям и организовали питание. Однако туристов беспокоит отсутствие информации — причину переноса вылета им не сообщили.
Кроме того, туристы опасаются коронавируса, сообщая, что поблизости невозможно купить маски.
Нам уже кажется, что жить тут останемся с китайцами. Тут их очень много, страшно. Хотя они все ходят в масках. Но масок в округе уже нет, все скупили,рассказала екатеринбурженка Юлия.
В авиакомпании Royal Flight заявили, что причиной задержки стала «производственная необходимость».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей