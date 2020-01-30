ЦБ РФ задумался над повышением уровня конкуренции в банковском секторе страны

Центробанк уже предложил ряд мер, пишут «Ведомости». Они касаются повышения требований к достаточности капитала Сбербанка и ВТБ, ведущих игроков рынка, и уменьшения максимально возможного размера кредита. Эксперты неоднозначно оценивают подобные предложения, по их мнению, такие меры отрицательно скажутся не только на банковской системе, но и на состоянии национальной экономики.

Оздоровление банковского сектора, которым ЦБ начал заниматься два года назад, сегодня уже нельзя назвать решающим фактором, который оказывает влияние на финансовую систему. Аналитики отмечают, что по итогам 2019 года отношение активов к ВВП упадет ниже 90% с максимальных 99,9% в 2015 году. Это снизит возможности корпоративного бизнеса банков. Также отмечается, что в последнее время выросла регуляторная нагрузка, это отразилось на стоимости оказываемых банками услуг. Россия осталась в стороне от общепринятого для ведущих государств отношения банковских активов к ВВП порядка 110–130%. В условиях слабого развития фондового рынка такое положение дел тормозит экономический рост.

Рост минимальной достаточности капитала снизит возможности для прибыльности капитала, отрицательно отразится на стоимости акций, уверены эксперты. Так, на один рубль капитала Сбербанк сможет иметь на 13% меньше активов, чем другие системно значимые кредитные организации.

При повышенных требованиях к достаточности капитала государственным банкам будет сложнее платить дивиденды. Если требования вырастут с нынешних 11,5 до 13%, то Сбербанк потеряет более 50% запаса капитала. Для ВТБ такая картина означает риск продления пограничного состояния достаточности капитала.

С приватизациями крупнейших банков тоже возникнут проблемы, в случае перспективы контроля государства над Сбербанком ужесточаются условия реализации прав акционера. Для самого Центробанка здесь явная выгода: регулятор сможет быстрее продать акции санируемых банков, в первую очередь – «Открытия».

ЦБ полагает, что дополнительные требования к ВТБ и Сбербанку дадут преференцию другим системно значимым кредитным организациям, вот только заемщики от такого перераспределения баланса явно будут в проигрыше.