В Екатеринбурге СК выявил подделку докуметов при возведении здания на месте метро

При этом следователи не стали возбуждать уголовное дело о подделке документов, так как не нашли события преступления, предусмотренного этой статьей.

Материалы проверки будут направлены в полицию, где будут искать признаки мошенничества в действиях тех, кто предоставил поддельное постановление главы города в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии. Именно эти действия позволили «Промавтосервису» оформить права на участок земли над станцией метро.

Также следственный отдел Кировского района вместе с министерством строительства и развития инфраструктуры проверят законность выданного разрешения на строительство здания.