В Екатеринбурге СК выявил подделку докуметов при возведении здания на месте метро
Следственный комитет Свердловской области при проверке обнаружил фальсификацию постановления главы Екатеринбурга, на основании которого выдано разрешение на строительство офисного здания на месте законсервированной станции метро «Бажовская», пишет Е1.
При этом следователи не стали возбуждать уголовное дело о подделке документов, так как не нашли события преступления, предусмотренного этой статьей.
Материалы проверки будут направлены в полицию, где будут искать признаки мошенничества в действиях тех, кто предоставил поддельное постановление главы города в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии. Именно эти действия позволили «Промавтосервису» оформить права на участок земли над станцией метро.
Также следственный отдел Кировского района вместе с министерством строительства и развития инфраструктуры проверят законность выданного разрешения на строительство здания.
Напомним, мэрия Екатеринбурга пыталась оспорить законность постройки офисного здания на месте входа в метро «Бажовская». Городская администрация уже выиграла суд у компании «Промавтосервис». Фирма получила разрешение на строительство парковки, но построила вместо нее здание, которое теперь подлежит сносу.