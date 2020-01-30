В Екатеринбурге суд поместил под домашний арест обвиняемого в педофилии математика

До 30 января мужчина находился в СИЗО. Сегодня суд изменил меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест. Обвиняемый будет находиться в квартире своих родителей.

Напомним, в домогательствах до ребенка екатеринбуржца обвинила бывшая жена. По информации источника издания, женщина предоставила в доказательство своих слов некое видео.

Отец обвиняемого считает, что бывшая супруга его сына хотела выехать за границу к новому возлюбленному, для этого она пыталась лишить отца девочки родительских прав.

10 октября суд вынес постановление об аресте на 1 месяц и 26 суток. Ему предъявили обвинения по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».