В Екатеринбурге суд поместил под домашний арест обвиняемого в педофилии математика
Райсуд Екатеринбурга изменил меру пресечения математику, обвиняемому в домогательствах к своей пятилетней дочери, пишет Znak.
До 30 января мужчина находился в СИЗО. Сегодня суд изменил меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест. Обвиняемый будет находиться в квартире своих родителей.
Напомним, в домогательствах до ребенка екатеринбуржца обвинила бывшая жена. По информации источника издания, женщина предоставила в доказательство своих слов некое видео.
Отец обвиняемого считает, что бывшая супруга его сына хотела выехать за границу к новому возлюбленному, для этого она пыталась лишить отца девочки родительских прав.
10 октября суд вынес постановление об аресте на 1 месяц и 26 суток. Ему предъявили обвинения по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
В октябре с обвиняемым встретилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член Совета по правам человека при президенте РФ Татьяна Мерзлякова. Она заявила, что берет дело под личный контроль, подчеркнув, что оно стало еще одним свидетельством появления опасной тенденции решения семейных конфликтов при помощи уголовных дел.