В Екатеринбурге задержали владельца хостела в Перми, где в кипятке погибли люди

Напомним, 20 января в мини-отеле прорвало трубу с горячей водой, трое человек получили ожоги до 30% тела. Пятеро человек погибли, среди них — один ребенок. Хостел находился в цоколе здания и не имел эвакуационного выхода. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек». Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.