В Екатеринбурге задержали владельца хостела в Перми, где в кипятке погибли люди
Сегодня, 14:03ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Кольцово задержали Сергея Щербакова — владельца хостела «Карамель» в Перми, где из-за прорыва трубы погибли пятеро человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
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Собеседник агентства отметил, что задержанный должен быть доставлен в Пермь.
Напомним, 20 января в мини-отеле прорвало трубу с горячей водой, трое человек получили ожоги до 30% тела. Пятеро человек погибли, среди них — один ребенок. Хостел находился в цоколе здания и не имел эвакуационного выхода. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек». Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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