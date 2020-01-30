В России разрешили ходить на охоту с луком и арбалетом

Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2019 году и вступил в силу в январе этого года.

Лук и арбалет приравняли к охотничьему метательному стрелковому оружию. До этого их можно было использовать только в рамках спортивных соревнований. Теперь для покупки лука и арбалета для охоты необходимо предъявить охотничий билет и разрешение на хранение оружия.