В России разрешили ходить на охоту с луком и арбалетом

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В России вступил в силу закон, разрешающий использовать на охоте лук и арбалет, сообщает РБК.
Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2019 году и вступил в силу в январе этого года.
Лук и арбалет приравняли к охотничьему метательному стрелковому оружию. До этого их можно было использовать только в рамках спортивных соревнований. Теперь для покупки лука и арбалета для охоты необходимо предъявить охотничий билет и разрешение на хранение оружия.
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