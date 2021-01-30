В Екатеринбурге двух участников митинга подозревают в нападении на полицейских

По версии следствия, 23 января 2021 года в Екатеринбурге двое подозреваемых применили насилие в отношении сотрудника отдела по охране общественного порядка и патрульного ППС. Действие происходило на территории сквера в центре города. Предполагается, что поступки были совершены умышленно, с целью воспрепятствовать деятельности полицейских по охране общественного порядка.