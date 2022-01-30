На 50 тысяч оштрафован тагильский бизнесмен за 6 контрафактных костюмов «Reebook»

На 50 тысяч оштрафован тагильский бизнесмен за 6 контрафактных костюмов «Reebook»
На 50 тысяч оштрафован тагильский бизнесмен за 6 контрафактных костюмов «Reebook»
Сегодня, 15:24ОбществоФото: 1MI
50 тысяч штрафа получил армянин, торговавший контрафактными костюмами «Reebook» в магазине «СуперЦены» в Нижнем Тагиле.

1 апреля 2021 года полиция организовала проверку в магазине «СуперЦены» на улице Садовая, 6а. В ходе рейда были обнаружены мужские спортивные костюмы фирмы «Reebok» без сертификатов качества. Сотрудники правоохранительных органов изъяли шесть единиц одежды, которые продавались в торговой точке по цене 1,8 тысячи рублей за штуку.

В ходе следствия было установлено, что индивидуальный предприниматель, уроженец Армянской ССР, торговал одеждой без лицензионного договора на использование товарного знака «Reebok». По законодательству за это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере трехкратного размера стоимости товара, но не менее 50 тысяч рублей.

В результате рассмотрения дела в Арбитражном суде Свердловской области ИП был наказан штрафом в 50 тысяч рублей. Контрафактный товар будет отправлен на уничтожение.

Напомним, предприниматель, который намеренно продавал контрафактный алкоголь в рюмочной на улице Орджоникидзе, 18 в Нижнем Тагиле, получил штраф в 10 тысяч рублей.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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