На 50 тысяч оштрафован тагильский бизнесмен за 6 контрафактных костюмов «Reebook»

В ходе следствия было установлено, что индивидуальный предприниматель, уроженец Армянской ССР, торговал одеждой без лицензионного договора на использование товарного знака «Reebok». По законодательству за это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере трехкратного размера стоимости товара, но не менее 50 тысяч рублей.