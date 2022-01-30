Семью с младенцем оставил без жилья «риелтор» из Екатеринбурга

Мошенник, который выдавал себя за риелтора, оставил без квартиры семью с грудным ребенком из Екатеринбурга. Пострадавшие обратились в полицию.

Изначально семейная пара хотела продать однокомнатную квартиру и приобрести в том же районе двухкомнатную. Супруги нашли подходящий вариант и обратились к риелтору для заключения сделок. Мужчина представился сотрудником одного из агентств по недвижимости, он предложил сначала продать жилье, а затем купить в ипотеку новое. По условиям договора, риелтор должен был вести все дела, однако, по словам екатеринбурженки, ей приходилось самой договариваться с покупателями, делать справки и так далее. Желающие приобрести однокомнатную квартиру нашлись быстро, они внеси предоплату в сумме 50 тысяч рублей. Риелтор взял деньги себе на хранение и не вернул, объяснив это тем что такую же сумму мы должны ему за услуги, рассказала пострадавшая Е1. Когда же супруги собрались заключать сделку на покупку квартиры, оказалось, что ее владелец банкрот, поэтому банки отказывали в ипотеке. Женщина обратилась в агентство недвижимости в котором работал риелтор, однако оказалось, что его выгнали из компании еще в 2020 году. В результате семье сейчас приходится жить в съемной квартире. Пострадавшие написали заявление в полицию. Напомним, в апреле 2021 года в Новоуральске была задержана риелтор из Екатеринбурга, которая украла у клиентов 300 миллионов рублей. Похитившую 300 миллионов риелтора из Екатеринбурга задержали в Новоуральске

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter