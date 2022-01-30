Школьники из Черноисточинска покорили горы Таганая в Челябинской области

Школьники из Черноисточинска покорили горы Таганая в Челябинской области
Школьники из Черноисточинска покорили горы Таганая в Челябинской области
Сегодня, 10:39ОбществоФото: pixabay.com
Валерия Голицина и Михаил Захаров из школы № 3 поселка Черноисточинск совершили восхождение на горы Таганая в Челябинской области вместе со своим тренером Евгением Рябининым.

Школьники занимаются в «Школе Безопасности» на базе Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». Они готовились к пятидневному походу целый год. Учебно-тренировочные сборы были организованы Федерацией альпинизма Свердловской области с 24 по 28 ноября.

Дорога до природного парка заняла шесть часов, альпинисты преодолели на автомобиле 426 километров. Они остановились в приюте «Гремучий ключ», до которого пришлось идти с тяжелыми рюкзаками 12 километров.

25 ноября прошел первый тренировочный день, школьники отработали навыки страховки и передвижения по каменной осыпи в кошках. А на следующий день альпинисты поднялись на гору Двуглавая сопка, на ее вершине расположена смотровая площадка на Златоуст. 27 ноября Михаил с тренером и инструктором совершили восхождение на Откликной гребень.

Черноисточинцы получили книжки альпиниста, в которых указаны успешные восхождения на уровень 2А, сообщил Евгений Рябинин «Пригородной газете».

Напомним, летом 2021 года туристка из Нижнего Тагила Наталья Проворова совершила пеший переход через перевал Дятлова.

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