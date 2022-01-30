Школьники из Черноисточинска покорили горы Таганая в Челябинской области

25 ноября прошел первый тренировочный день, школьники отработали навыки страховки и передвижения по каменной осыпи в кошках. А на следующий день альпинисты поднялись на гору Двуглавая сопка, на ее вершине расположена смотровая площадка на Златоуст. 27 ноября Михаил с тренером и инструктором совершили восхождение на Откликной гребень.