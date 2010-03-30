11-тилетний житель г. Нижний Тагил погиб под колесами поезда

В районе Рудника трое мальчишек играли на насыпи – катались с горки. Как рассказал нам старший следователь следственного комитета при прокуратуре на транспорте Денис Казанцев, когда один из мальчиков заметил исчезновение младшего брата, он отправился на его поиски и нашел неподалеку. Но ребенок уже был мертвым. По предварительной версии следствия, мальчик попал под колеса грузового состава по своей неосторожности и получил травмы, не совместимые с жизнью. Родителей просят напоминать детям, что железная дорога - зона повышенной опасности.