11-тилетний житель г. Нижний Тагил погиб под колесами поезда
30 марта 2010, 17:44ОбществоArtem
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Детские игры у железнодорожного полотна закончились трагедией. Под колесами товарняка погиб 11-тилетний тагильчанин.
В районе Рудника трое мальчишек играли на насыпи – катались с горки. Как рассказал нам старший следователь следственного комитета при прокуратуре на транспорте Денис Казанцев, когда один из мальчиков заметил исчезновение младшего брата, он отправился на его поиски и нашел неподалеку. Но ребенок уже был мертвым. По предварительной версии следствия, мальчик попал под колеса грузового состава по своей неосторожности и получил травмы, не совместимые с жизнью. Родителей просят напоминать детям, что железная дорога - зона повышенной опасности.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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