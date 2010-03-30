Cиловики г. Нижний Тагил сегодня ночью были подняты по тревоге

Это связано с трагическими событиями в Москве. В Нижнем Тагиле руководители силовых ведомств провели рабочую встречу, где наметили план мероприятий антитеррористической направленности. Противодействие терроризму стало так же первоочередным вопросом на координационном совещании, которое спустя несколько часов провел с правоохранителями прокурор Ленинского района Сергей Гармаш. УВД города просит тагильчан быть бдительными. Обо всех подозрительных предметах, автомашинах и лицах стоит немедленно сообщать ближайшим сотрудникам милиции либо по телефону «02».