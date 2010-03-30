Cиловики г. Нижний Тагил сегодня ночью были подняты по тревоге
30 марта 2010, 17:49ОбществоArtem
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Впрочем, как и все оперативные структуры Свердловской области – ГУВД, ФСБ, МЧС.
Это связано с трагическими событиями в Москве. В Нижнем Тагиле руководители силовых ведомств провели рабочую встречу, где наметили план мероприятий антитеррористической направленности. Противодействие терроризму стало так же первоочередным вопросом на координационном совещании, которое спустя несколько часов провел с правоохранителями прокурор Ленинского района Сергей Гармаш. УВД города просит тагильчан быть бдительными. Обо всех подозрительных предметах, автомашинах и лицах стоит немедленно сообщать ближайшим сотрудникам милиции либо по телефону «02».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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